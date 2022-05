Rusia expulzează diplomați după diplomați Dupa mai multe expulzari de funcționari și diplomați de la mai multe ambasade, inclusiv zece de-ai noștri, Moscova expulzeaza acum și cinci diplomați portughezi. Oficialitațile de la Moscova, prin vocea ministrului rus de externe, au anunțat ca Rusia a decis sa expulzeze cinci diplomați portughezi. Aceștia au la dispoziție 14 zile pentru a parasi Rusia. Moscova justifica decizia aceasta drept o „masura de raspuns” la expulzarea de catre Portugalia a zece diplomați ruși, dupa ce trupele ruse au declanșat operațiunea speciala din 24 februarie. Nu se spune oficial, dar parca vorba aia cu retrasul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

