Estul sălbatic. O dronă Pirahna a confruntat un Abrams! Forțele militare ruse au anunțat un eveniment extraordinar, doborarea unui tanc american M1 Abrams pe direcția Avdiivka. Acest tanc, folosit de Forțele Armate ale Ucrainei, a cazut victima, spun rusii, unui nou tip de drona FPV „Piranha”, dezvoltata de Biroul de proiectare Simbirsk. Drona Piranha se distinge prin frecvențe unice de operare, ceea ce ii confera o rezistența sporita la masurile de bruiaj electronic. Aceasta caracteristica ar fi fost decisiva in reușita misiunii de doborare a tancului Abrams, considerat un simbol al ajutorului militar american acordat ucrainenilor. In contextul acestui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

