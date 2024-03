Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca nu recunoaste legitimitatea alegerilor prezidentiale organizate de autoritatile ruse in regiunile Donetk, Luhansk, Zaporojia, Herson, Republica Autonoma Crimeea si orasul Sevastopol.“In perioada 15 – 17 martie 2024, au loc alegeri prezidentiale in Federatia…

- Rusia va organiza alegerile prezidentiale preconizate pentru luna martie si in teritoriile ocupate in estul si sudul Ucrainei, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova, un scrutin la care se asteapta ca Vladimir Putin sa fie reales pentru un al cincilea mandat, relateaza AFP si Reuters.Membrii…