- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța vineri ca nu va recunoaste legitimitatea alegerilor prezidentiale ruse din regiunile pe care le considera parti integrante ale Ucrainei. De asemenea, MAE descurajeaza puternic participarea cetatenilor romani sau a persoanelor juridice romane la monitorizarea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis luni, 22 ianuarie, un decret in care enumera regiunile din Rusia locuite, potrivit lui, "istoric" de ucraineni si a cerut ca drepturilor acestora sa fie respectate, intr-un text despre care se crede ca va starni furia Moscovei, scrie agenția France Presse,…

- UPDATE 7:20 - Conform Institutului pentru Studiul Razboiului, armata rusa inainteaza, cu toate ca sufera pierderi semnificative, inclusiv in zona Kreminna din regiunea Luhansk. Din pacate, și civili nevinovați sunt afectați de aceste atacuri, mai ales in orașele Herson și Horlivka.Atacurile Rusiei…

- Rusia deplaseaza rezerve din batalioanele de asalt catre regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei pentru a incerca sa cucereasca orasul Kupiansk, unde se afla un important nod logistic ce poate fi un punct de plecare pentru o ofensiva mai ampla spre vest, scrie sambata, 16 decembrie, agentia spaniola…

- Federația Rusa intenționeaza sa captureze Harkov și Dnipro și sa continue razboiul pana in 2026, noteaza publicația germana BILD, citand surse.Autoritațile ruse mizeaza pe o scadere a sprijinului occidental pentru Ucraina, precum și pe mimarea negocierilor de pace pentru a induce in eroare comunitatea…