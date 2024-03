Nouă alertă cu bombă în Rusia: Un mall din Sankt Petersburg, evacuat Autoritațile ruse au raportat recent o alerta cu bomba la un centru comercial din metropola nordica Sankt Petersburg. Persoana suspectata de emiterea acestei alarme a fost deja reținuta și este in prezent sub supravegherea poliției. Masuri de precauție Ca masura de precauție, toți vizitatorii mall-ului au fost evacuați in siguranța, asigurandu-se ca nimeni nu este expus pericolului. Acum doua zile De asemenea, este important sa menționam ca acum doua zile un complex comercial din capitala rusa Moscova a fost ținta unui atac terorist. Mai mulți indivizi au deschis focul, rezultand pierderea tragica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

