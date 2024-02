Estonia avertizează despre o posibilă închidere a frontierei cu Rusia Politia de Frontiera estoniana a avertizat despre o posibila inchidere a graniței cu Rusia „din cauza cresterii presiunii migratorii”. „In ultimele saptamani, Rusia a trimis in mod deliberat grupuri de straini la granița cu Estonia. Acestia nu au dreptul legal de a intra in Uniunea Europeana”, se arata intr-un comunicat de presa dar publicitații. Granița ruso-estoniana are o lungime de 294 de kilometri Daca acest lucru continua, “Estonia va inchide punctele de control si trecere a frontierei, pentru a proteja securitatea naționala și ordinea publica, așa cum a facut Finlanda”. In noiembrie 2023,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul finlandez va prelungi inchiderea punctelor de trecere de la frontiera sa cu Rusia pina pe 14 aprilie, a anunțat joi Ministerul de Interne al Finlandei, informeaza Reuters și Agerpres. Finlanda și-a inchis frontiera sa estica cu Rusia la sfirșitul anului trecut, pe fondul creșterii numarului…

- Autoritațile estoniene sunt in alerta, monitorizand indeaproape situația de la punctul de trecere a frontierei de la Narva, unde un numar tot mai mare de oameni sosesc din Rusia cu unicul scop de a primi o interdicție de intrare in Uniunea Europeana și de a se intoarce imediat in Federația Rusa, informeaza…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat recent ca vor exista „probleme” cu Finlanda vecina. Kremlinul este nemulțumit de aderarea acestei țari NATO, de la inceputul acestui an. Aderarea Finlandei la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a adaugat circa 1.300 de kilometri la granița…

- Guvernul finlandez urmeaza sa decida marți daca va continua inchiderea temporara a tuturor punctelor de control de la granița cu Rusia și dupa 13 decembrie. Ultimul punct de control inchis la granița cu Rusia, punctul de control “Raija-Jooseppi” din Laponia, ordinul ar trebui sa se incheie in noaptea…

- Serviciul de poliție de frontiera al Uniunii Europene, Frontex, a desfașurat 55 de membri ai personalului sau pentru a monitoriza frontiera dintre Finlanda și Rusia, ca urmare a deciziei autoritaților finlandeze de a inchide temporar toate punctele de trecere a frontierei din cauza afluxului de migranți.…

- Cincizeci si cinci de ofiteri ai Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex) au fost dislocati la granita care separa Finlanda de Rusia, a informat joi un jurnalist AFP de la fata locului, Helsinki acuzand Moscova ca orchestreaza o criza a migrantilor la frontiera sa.

- Zeci de migranti au fost blocati, sambata, in spatele barierelor ridicate la doua puncte de trecere a graniței pe care Finlanda o imparte cu Rusia, potrivit politistilor de frontiera finlandezi, relateaza Reuters.

- In noaptea de sambata, 18 noiembrie, Finlanda a inchis patru din cele opt puncte de trecere a frontierei cu Rusia, ca raspuns la o creștere a migrației. De la miezul nopții, punctele de trecere a frontierei de la Imatra, Niirala, Nuijamaa și Vaalimaa, situate de-a lungul graniței din estul Finlandei,…