Primul ministru finlandez, Petteri Orpo, a declarat ca este posibil ca țara sa sa nu deschida puncte de control la frontiera cu Rusia dupa 11 februarie, transmite Rador, citind agenția Rosbalt. „Ințelegem ca in spatele frontierei de est se afla persoane al caror scop este sa intre ilegal in Finlanda", a declarat șeful guvernului finlandez in direct la postul de televiziune Yle. Orpo a preci