Stiri pe aceeasi tema

- Starul fotbalului englez David Beckham mizeaza pe o finala Anglia - Argentina la Cupa Mondiala 2018, dupa ce nationala tarii sale a debutat la competitia din Rusia printr-o victorie in fata Tunisiei (2-1), informeaza AFP.

- Starul fotbalului englez David Beckham mizeaza pe o finala Anglia - Argentina la Cupa Mondiala 2018, dupa ce nationala tarii sale a debutat la competitia din Rusia printr-o victorie in fata Tunisiei (2-1), informeaza AFP. Anglia, care va infrunta Belgia pe 28 iunie, in Grupa C, nu a reusit sa straluceasca…

- Harry Kane, capitanul reprezentativei Angliei si autorul dublei in meciul castigat in fata Tunisiei (2-1), luni seara, pe Volgograd Arena, in Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, a laudat jocul echipei sale, pe care l-a apreciat ca fiind "stralucit". "A fost un meci foarte disputat.…

- RUSIA 2018. Anglia a debutat cu dreptul și cu emoții la turneul final al Cupei Mondiale. Leii britanici s-au impus, in prelungiri, in fața Tunisiei, scor 2-1, grație dublei reușite de capitanul Harry Kane. Englezii au inceput in forța și au avut doua mari ocazii de gol in primele 3 minute, insa golul…

- RUSIA 2018. Begia și Anglia intra in hora, luni, la turneul final al Cupei Mondiale. Ambele echipe intalnesc adversare facile și spera sa inceapa cu un succes turneul. In primul meci al zilei de luni se vor infrunta Suedia și Coreea de Sud, de la ora 15:00. Astazi il vom vedea la lucru și pe The post…

- RUSIA 2018. A aparut si primul incident de la Cupa Mondiala, dupa doar trei zile, anunta presa locala. Un taxi a intrat in mai multi fani prezenti la Moscova pentru a-si sustine echipa. Incidentul s-a lasat cu victime, opt fani au fost raniti, scrie agentia de presa rusa TASS. Presa rusa mai scrie ca…

- Real Madrid a anunțat ca a semnat un contract cu un nou antrenor, in urma demisiei neașteptate a lui Zinedine Zidane, imediat dupa caștigarea Ligii Campionilor. Echipa madrilena a informat public ca selectionerul Spaniei, Julen Lopetegui, va fi noul antrenor al echipei Real Madrid. Tehnicianul urmeaza…

- Analistii de la UBS dau Germania ca mare favorita cu 24%, urmata de Brazilia (19,8%) si Spania (16,1%), argumentand analiza prin faptul ca nemtii si brazilienii vor avea un start mai usor in grupe, in timp ce spaniolii au un adversar dur in primul meci din grupa, cel cu Portugalia, campioana europeana…