- Consumatorii romani, intreprinderile mici si mijlocii, serviciile sociale si industria critica nu vor fi afectate de eventuale masuri suplimentare pentru reducerea consumului de gaze naturale, informeaza Guvernul.

- Ungaria a denunțat marți „un acord inaplicabil” dupa ce, in cadrul unei reuniuni la Bruxelles a miniștrilor energiei din Uniunea Europeana, statele UE au convenit sa-și reduca consumul de gaze naturale in mod coordonat, dupa o noua scadere drastica a livrarilor rusești catre Europa, scrie AFP.

- Statele UE urmeaza sa aprobe marți planul propus de Comisia Europeana pentru reducerea consumului de gaze naturale in UE. Potrivit surselor citate de Reuters și dpa, planul cuprinde reducerea voluntara cu 15% a consumului intre august și martie. Deși ținta este voluntara, Comisia ar putea sa o faca…

- Guvernele europene incearca sa atenueze planurile Bruxelles-ului de a impinge blocul sa reduca cererea de gaze pentru a face fața mai bine penuriei de aprovizionare rusești in aceasta iarna. Diplomații din cele 27 de state membre ale UE sunt blocați in negocieri de cand Comisia Europeana a propus saptamana…

- Productia de grau in Romania, in 2022, se va situa putin peste 10 milioane de tone, in scadere cu aproximativ 10% - maximum 15% fata de nivelul anului 2021, se arata intr-o analiza realizata de o companie independenta de consultanta.

- Pretul petrolului a scazut marti, afectat de ingrijorarile cu privire la incetinirea economiei mondiale, chiar daca noi perturbari pe partea de aprovizionare fac ca situatia pe piata sa ramana una tensionata, transmite Reuters. In jurul orei 13:15 GMT, cotatiile futures la titeiul american erau in scadere…

- Rusia s-ar putea confrunta cu o scadere de pana la 17% a productiei de petrol anul acesta, conform unui document al Ministerului Economiei, consultat de Reuters, tara fiind afectata de sanctiunile occidentale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…