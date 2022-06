Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au bombardat peste 40 de orașe din regiunea Donbas, in estul Ucrainei, a declarat armata ucraineana, amenințand sa inchida ultima cale principala de scapare pentru civilii prinși in calea invaziei lor, aflata acum in a patra luna, relateaza Reuters. Dupa ce nu a reușit sa cucereasca capitala…

- Peste 260 de luptatori ucraineni, dintre care 53 raniti, au fost evacuati luni din Azovstal. Cel putin zece persoane au fost ucise in bombardamente ruse asupra orasului Severodonetk, in estul Ucrainei, aproape inconjurat de fortele Moscovei.

- Razboi in Ucraina, ziua 83. Cel putin zece morti, in urma bombardamentelor ruse asupra orasului ucrainean Severodonetk. Putin incearca sa intensifice capacitațile militare ale aliaților Rusiei pentru a lupta impotriva NATO.

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- UPDATE In cea de-a 77-a zi a invaziei ruse in Ucraina, ofensiva rusa continua sa se concentreze in regiunea prorusa Donbas (est), regiunea vecina Herson si in sudul Ucrainei, indeosebi la Mariupol, a informat miercuri Statul Major general al fortelor armate ucrainene, transmite EFE. Fortele ruse realizeaza…

- Razboi in Ucraina, ziua a 63-a. Forțele rusești continua sa atace combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, unde sunt ascunși luptatori și cațiva civili, spune un consilier al primarului orașului.

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Atacurile in Ucraina au continuat chiar și in ziua de Paște. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.