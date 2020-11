Radoslav Kedzia, Huawei: Peste 90% dintre incidentele de securitate sunt provocate de utilizatori, nu de furnizorii de echipamente sau de produsele acestora

Europa este a doua casa pentru Huawei, a declarat Radoslaw Kedzia, vicepreședintele pentru Europa Centrala și de Est la evenimentul Huawei Innovation Day. Compania susține direct și indirect 220.000 de angajați in Europa și contribuie cu 16 miliarde euro anual la PIB-ul european. „Dintre cei 194.000 de angajați ai companiei la nivel global peste 15.000 sunt in Europa. Avem doua sedii regionale de coordonare a operațiunilor și doua centre de livrare in Ungaria. De asemenea, avem 23 de centre de dezvoltare in 14 locații europene, cu peste 2.400 de angajați”, spune Radoslaw Kedzia. „Am aplicat pentru…