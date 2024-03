Viktor Orban, îngrijorat că etnicii maghiari din Ucraina sunt chemați sub arme ”Maghiarii mor in razboiul din Ucraina”, a spus Viktor Orban, adaugand ca acestia apartin natiunii maghiare . Pacea in Ucraina ar asigura securitatea pentru ”vietile maghiarilor”, a apreciat el. ”Acesta este un motiv, dincolo de altele, pentru care noi, ca maghiari, ne angajam foarte mult in favoarea pacii”, a mai spus seful guvernului de la Budapesta. Orban s-a referit la comunitatea de etnici maghiari din Transcarpatia, care, insa, sunt cetațeni ucrainieni si acum sunt recrutați in armata ucraineana. „Trebuie sa reprezint interesele tarii si ale natiunii mele. Cand ceva este bun pentru unguri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca faptul ca nu se intrevede nicio ieșire din razboiul din Ucraina blocheaza politica europeana, adaugand ca el crede ca o continuare a conflictului „va aduce succes Rusiei”, relateaza agenția maghiara de presa MTI, citata de News.ro.„Daca cineva crede ca…

- Prezent la Forumul Diplomatic de la Antalya, premierul ungar Viktor Orban a sustinut ca nu priveste razboiul din Ucraina „prin ochelarii” Kievului sau cei ai lui Putin”, ci din perspectiva ungara. ”Trebuie sa reprezint interesele tarii si ale natiunii mele … cand ceva este bun pentru unguri, voi sustine,…

- Potrivit premierului, primul lucru care trebuie decis este in favoarea cui lucreaza timpul, pentru ca aceasta este cea mai importanta intrebare.„Daca cineva crede ca timpul lucreaza in favoarea ucrainenilor si a Occidentului, iar continuarea razboiului ar putea aduce succes militar Ucrainei, atunci…

- Prezent la Forumul Diplomatic de la Antalya, premierul ungar Viktor Orban a sustinut ca nu priveste razboiul din Ucraina „prin ochelarii” Kievului sau cei ai lui Putin”, ci din perspectiva ungara. ”Trebuie sa reprezint interesele tarii si ale natiunii mele … cand ceva este bun pentru unguri, voi sustine,…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca si-ar dori ca Donald Trump sa se intoarca la Casa Alba si sa faca pace in partea de est a Europei, in discursul anual despre starea natiunii. Orban a spus ca anul 2024 ar putea constitui un „punct de cotitura” odata cu alegerile in Uniunea Europeana, in SUA,…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca si-ar dori ca Donald Trump sa se intoarca la Casa Alba si sa faca pace in partea de est a Europei, in discursul anual despre starea natiunii rostit sambata, potrivit MTI, scrie Agerpres. Orban a spus ca anul 2024 ar putea constitui un "punct de cotitura"…

- Ratificarea aderarii Suediei la NATO de catre Ungaria este ultimul obstacol in calea intaririi Alianței cu un membru foarte puternic. Este exact ceea ce Rusia lui Putin nu iși dorește. Iar sluga sa, Ungaria lui Orban, trebuie sa faca totul pentru a o amana. „Nu are sens ca parlamentul Ungariei sa organizeze…

- Uniunea Europeana nu ar trebui sa se teama de o eventuala revenire a lui Donald Trump la Casa Alba, ci mai degraba sa profite de aceasta oportunitate pentru a deveni mai puternica, a declarat marti, la Strasbourg, premierul belgian Alexander De Croo, a carui tara detine presedintia semestriala a Consiliului…