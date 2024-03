Viktor Orban face iar valuri. ”Maghiarii mor în războiul din Ucraina” Prezent la Forumul Diplomatic de la Antalya, premierul ungar Viktor Orban a sustinut ca nu priveste razboiul din Ucraina „prin ochelarii” Kievului sau cei ai lui Putin”, ci din perspectiva ungara. ”Trebuie sa reprezint interesele tarii si ale natiunii mele … cand ceva este bun pentru unguri, voi sustine, iar cand ceva este rau, ma voi opune”, a spus Orban, citat de MTI. Liderul de la Budapesta s-a referit la comunitatea de etnici maghiari din Transcarpatia, care locuieste acolo de o mie de ani si care acum este recrutata in armata ucraineana. ”Maghiarii mor in razboiul din Ucraina”, a spus Orban,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul extremei drepte olandeze, Geert Wilders, al carui partid a obtinut cele mai multe voturi in alegerile parlamentare din urma cu trei luni, dar nu a reusit pana acum sa formeze un guvern de coalitie, a afirmat luni ca Olanda este ”prostul Europei” pentru faptul ca primeste prea multi refugiati…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca si-ar dori ca Donald Trump sa se intoarca la Casa Alba si sa faca pace in partea de est a Europei, in discursul anual despre starea natiunii. Orban a spus ca anul 2024 ar putea constitui un „punct de cotitura” odata cu alegerile in Uniunea Europeana, in SUA,…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca si-ar dori ca Donald Trump sa se intoarca la Casa Alba si sa faca pace in partea de est a Europei, in discursul anual despre starea natiunii rostit sambata, potrivit MTI, scrie Agerpres. Orban a spus ca anul 2024 ar putea constitui un "punct de cotitura"…

- Intr-un document redactat de oficiali UE si consultat de Financial Times , Bruxelles-ul a schitat o strategie pentru a viza in mod explicit slabiciunile economice ale Ungariei, a-i pune in pericol moneda si a determina o prabusire a increderii investitorilor, in incercarea de a afecta „locurile de munca…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat marti ca va merge in Ucraina in luna februarie si ca Franta va livra Kievului 40 de rachete Scalp cu raza lunga de actiune, precum si „sute de bombe”, informeaza AFP. „Voi merge chiar eu in Ucraina in februarie” si „vom face noi livrari: aproximativ 40 de rachete…

- Urmatoarele cateva luni vor fi decisive atat pentru Ungaria, cat si pentru Uniunea Europeana, a sustinut vineri presedintele francez Emmanuel Macron, care a adaugat ca premierului ungar Viktor Orban nu trebuie sa i se permita sa ia UE drept ”ostatica”, transmit AFP si Reuters. Liderii statelor UE au…

- Reforma judiciara a Ungariei a remediat deficiențele independenței justiției, ceea ce inseamna ca o parte din finanțarea asigurata prin Politica de Coeziune poate fi deblocata, iar Ungaria poate pretinde fonduri de pana la 10,2 miliarde de euro, a informat miercuri, la Bruxelles, Comisia Europeana.Viktor…

- UPDATE 6:15 - Odata cu declanșarea invaziei din Ucraina de catre Vladimir Putin, foarte multe țari din intreaga lume și-au scazut nivelul relațiilor cu Rusia și in același timp au impus sancțiuni impotriva Moscovei pentru a-i diminua capacitatea de lupta. Acum, un stat aliat al Kremlinului, Armenia,…