Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni (68 de ani) a discutat cu reporterul GSP deplasat la Targu Mureș despre negocierile cu FRF pentru preluarea postului de selecționer. Experimentatul antrenor a lasat de ințeles ca tratativele inca sunt de actualitate, ca nu a oferit un raspuns concret și ca in urmatoarele zile va lamuri…

- Razvan Burleanu nu ar fi avut succes nici de aceasta data in tentativa de a numi un selecționer. Refuzat de Gica Hagi, Razvan Lucescu și Dan Petrescu, președintele FRF a fost aproape sa il convinga pe Ladislau Boloni. Boloni ar fi decis sa refuze oferta Federației Romane de Fotbal și nu va deveni…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, da vina pe pandemie pentru neorganizarea anumitor olimpiade școlare și spune ca principalul criteriu de organizare a fost cel al participarii la evenimentele internaționale de gen. Dupa doi ani de intrerupere, Ministerul Educației a decis reluarea etapizata a olimpiadelor…

- Un barbat, de 61 de ani, din Cluj, a decedat duminica seara, in Muntii Fagaras, dupa ce a cazut de la 450 de metri de sub Saua Capra, fara sa aiba casca de protectie, a declarat seful Salvamont Sibiu, Dan Popescu. Fiul victimei si inca un tanar de 21 de ani, care il insoteau pe turistul care a decedat,…

- „In locul reformelor alaturi de USR, PNL a ales hoția alaturi de PSD.” - Este reacția oficiala a USR dupa ce Biroul Politic Național al PNL a decis, in ședința de luni seara, cu o larga majoritate, sa continue negocierile cu PSD pentru formarea unui guvern. Vezi și: OFICAL | PNL anunța ca incepe…

- Imagini cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, in care se spune ca poarta arma, au devenit virale. Medicul spune ca este „dezinformare”, iar el nici macar nu are permis de port arma. Imaginile cu dr. Raed Arafat care ar purta arma la brau au devenit virale, insa medicul…

- O persoana a cazut in gol aproximativ 100 de metri, duminica seara, in masivul Bucegi, informeaza Agerpres , care citeaza Salvamont Prahova. Cei care o insoteau au anuntat salvamontistii ca aceasta nu ar mai fi in viata. O persoana a cazut in gol aproximativ 100 de metri din Brana Aeriana din Bucegi,…

- Odata cu adoptarea restricțiilor anti-pandemie din Romania se schimba regulile și pentru desfașurarea slujbelor din lacașele de cult. Astfel, accesul credinciosilor in lacasul de cult si in locatiile unde se organizeaza slujbe si adunari religioase se face astfel incat sa fie asigurata o suprafata de…