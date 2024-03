Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu a reusit din nou sa voteze bugetul Capitalei pe 2024, inregistrandu-se 17 voturi pentru, 23 de abtineri si un vot impotriva. La fel ca la precedentele doua sedinte, PNL si PSD s-au pozitionat impotriva proiectului primarului.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a lansat miercuri un apel la responsabilitate, dupa ce proiectul de buget al municipalitatii a fost respins pentru a doua oara de Consiliul General. El a subliniat ca este deschis la dialog cu orice grup politic din CGMB. „Ieri toata ziua numai asta am facut.…

- Bugetul Capitalei pentru 2024 a fost respins de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, intrunit in sedinta extraordinara. Proiectul a obtinut 18 voturi “pentru”, 6 abtineri si 4 “impotriva”, insuficiente in vederea adoptarii. Grupul PSD nu a participat la sedinta. In cadrul sedintei, liberalii…

