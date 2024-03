Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Capitalei pentru 2024 a fost respins de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, intrunit in sedinta extraordinara. Proiectul a obtinut 18 voturi “pentru”, 6 abtineri si 4 “impotriva”, insuficiente in vederea adoptarii. Grupul PSD nu a participat la sedinta. In cadrul sedintei, liberalii…

- Bugetul Capitalei pentru 2024 a fost respins, vineri, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, intrunit in sedinta extraordinara. Grupul PSD nu a participat la sedinta, in timp ce liberalii au anunțat ca nu vor vota proiectul și i-au cerut edilului Nicușor Dan sa vina cu un proiect realist, „fara…

- Bugetul Capitalei pentru 2024 a fost respins, vineri, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, intrunit in sedinta extraordinara. Proiectul a obtinut 18 voturi „pentru”, 6 abtineri si 4 „impotriva”, insuficiente in vederea adoptarii. Grupul PSD nu a participat la sedinta. Liberalii au criticat:…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu a reusit, vineri, sa adopte bugetul Capitalei pe 2024, consilierii PNL anuntand ca nu sustin aceasta forma a proiectului. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a supus la vot, vineri, proiectul bugetului Municipiului pe 2024. S-au inregistrat 18…

- Bugetul Capitalei pentru 2024 a fost respins, vineri, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, intrunit in sedinta extraordinara.Proiectul a obtinut 18 voturi "pentru", 6 abtineri si 4 "impotriva", insuficiente in vederea adoptarii.Grupul PSD nu a participat la sedinta.Liberalii au criticat:…

- ”Evident, primaria Capitalei are datorii. Are datoria la Costanda, la Otokar, are o datorie la STB, insa aceste datorii sunt esalonate, nu exista riscul ca vreunul dintre creditorii primariei sa vina maine sau poimaine sa blocheze conturile primariei”, a afirmat Nicușor Dan.Intrebat daca, in cazul in…

- ”Evident, primaria Capitalei are datorii. Are datoria la Costanda, la Otokar, are o datorie la STB, insa aceste datorii sunt esalonate, nu exista riscul ca vreunul dintre creditorii primariei sa vina maine sau poimaine sa blocheze conturile primariei”, a afirmat Nicușor Dan.Intrebat daca, in cazul in…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat duminica, 4 februarie, ca este increzator ca electoratul de dreapta din București va vota impotriva PSD la alegerile locale.„Am un mare respect pentru simpatizantii PNL, asa cum am pentru simpatizantii USR, Forta Dreptei, PMP. Sunt oameni de dreapta,…