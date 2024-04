Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a avut o reacție tranșanta, dupa ce Sephora a promovat o reclama scandaloasa asociata cu Experimentul Pitești. Reclama a starnit un uriaș val de furie in mediul online, drept urmare, compania franceza de cosmetice a decis sa o ștearga de pe rețelele de socializare, la cateva ore dupa ce a postat-o. […] The post Ministrul Culturii, Raluca Turcan, reacție tranșanta cu privire la reclama scandaloasa lansata de Sephora appeared first on Puterea.ro .