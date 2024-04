Mod de viață: oamenii din acest trib merg zilnic pe bețe înalte de trei metri Imaginați-va un mod de viața in care trebuie sa mergeți zilnic pe bețe (picioroange) inalte de trei metri. Este de-a dreptul terifiant, nu-i așa? Dar daca pentru mulți dintre noi poate parea un concept de neințeles, pentru acești oameni din tribul Banna din Etiopia nu este altceva decat o rutina zilnica. Oamenii care merg zilnic […] The post Mod de viața: oamenii din acest trib merg zilnic pe bețe inalte de trei metri appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o zi, in urmatorii doi ani, toata lumea de pe glob va pierde o secunda din timpul lor. Momentul exact in care se va intampla acest lucru este influențat de oameni, potrivit unui nou studiu, deoarece topirea gheții polare modifica rotația Pamantului și schimba timpul insuși. Orele și minutele…

- O banca comerciala a suferit o eroare, sambata, care a costat-o peste 40 de milioane de dolari. Oamenii au putut retrage la liber bani de la bancomate! Au plecat cu pungi de bani care nu erau ai lor! Eroarea bancara s-a transformat intr-un adevarat vis pentru mii de oameni din Etiopia! Defecțiunea a…

- Situație de urgența pe cursa aviatica Oradea – București. Florian Bodog, fostul ministru al Sanatații, a intervenit și i-a salvat viața unui deputat liberal caruia i se facuse rau. „A facut o lipotimie sau ceva in genul acesta. Dupa ce a decolat avionul, eram undeva deasupra Clujului, echipajul a intrebat…

- Casa de Comerț Unirea este acuzata de bataie de joc fața de micii producatori romani. Societatea falimentara inființata de Daea a acumulat deja datorii de 10 milioane de euro. O noua controversa zguduie mediul agricol romanesc, de data aceasta in jurul celebrei Case de Comerț Unirea, care promitea sa…

- Cand apare o dieta noua și cel puțin in aparența eficienta, aceasta devine moda cu mult inainte sa fie știința. Mai intai vin adepții, fanii, trendul și sfaturile pe rețele de socializare, și abia mai apoi studiile științifice care o confirma sau nu. Cel mai recent fenomen (deși unul nu nou, cat recurent)…

- Maratonul organizat la 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane s-a incheiat tragic pentru Ilie Roșu, unul dintre cei mai cunoscuți maratoniști. Acesta a incetat din viața chiar in timpul cursei. Tragedia s-a produs pe strada Unirea Principatelor , la scurt timp dupa ce participanții la cea de-a…

- Condamnata pentru favorizarea infractorului, Bica contesta excluderea din magistratura și iși dorește revenirea in barou. Alina Bica, fosta șefa a DIICOT, face o mutare incendiara in Italia, incercand sa-și reconstruiasca viața dupa ce a fost condamnata la 4 ani de inchisoare in Romania, pentru favorizarea…