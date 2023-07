Potrivit cotidianului austriac Heute, autoritațile din Portugalia doresc sa impuna sancțiuni severe pentru a contracara poluarea fonica, devenita o problema pe plajele lor populare de vacanța. In Portugalia, autoritațile au impus amenzi considerabile pentru incalcarile legate de poluarea fonica, cu sume care pot ajunge pana la 36.000 de euro. Cu toate acestea, se face o distincție intre poluarea fonica produsa de indivizi și cea provocata de grupuri. Astfel, pentru persoanele care produc zgomot prea puternic, amenzile variaza intre 200 și 4.000 de euro. In schimb, pentru grupurile care genereaza…