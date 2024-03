Inedit: Prefectul are soluție la traficul infernal din Capitală! Rareș Hopinca, prefectul Capitalei, a optat pentru scuter ca mijloc de transport in București. Acesta a fost surprins circuland pe doua roți, o imagine neobișnuita și totodata umana pentru un demnitar roman. De ce scuterul? Hopinca și-a explicat alegerea: „Merg cu scuterul de mult inainte de a fi prefect.” El adauga ca multe capitale europene promoveaza acest mijloc de transport. Prefectul considera ca scuterul contribuie la reducerea aglomerației și poluarii, scrie Gandul. Poluarea și traficul, o mare problema Prefectul a criticat lipsa de acțiune a Primariei Generale in gestionarea traficului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

