- Cantarețul de manele Florin Salam, 44 de ani, a fost ridicat, joi, 8 februarie, de polițiști de acasa, cu mandat, și dus la audieri, la Targoviște, relateaza Digi 24.Florin Salam este acuzat de un targoviștean ca l-a inșelat cu 5.500 de euro, dupa ce manelistul i-a luat banii și nu a mai onorat angajamentul…

- Florin Salam are din nou probleme cu lege. Cantarețul de manele este acuzat ca ar fi batut o escorta in hotel chiar in prima zi a anului. Artistul este audiat la poliție. Potrivit primelor informații, Florin Salam este audiat, marți seara, la Secția 1 de Poliție. Acum, manelistul va da explicații anchetatorilor…

- Conducerea Poliției județului Dambovița informeaza ca in viitorul apropiat, polițiștii rutieri vor desfașura activitați in trafic, folosind mașini fara insemnele specifice ale instituției. „Pentru prevenirea producerii unor evenimente rutiere grave, pe raza judetului Dambovita, in special in municipiul…