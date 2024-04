Jandarmii i-au lăsat fără „muniție” pe suporterii hunedoreni Jandarmii hunedoreni au gasit astazi o cantitate insemnata de materiale pirotehnice, ascunse intr-o groapa pe stadionul din Hunedoara, inaintea meciului Corvinului cu CFR Cluj. Mai mulți suporteri au sapat o groapa pe stadionul care va gazdui in aceasta seara partida Corvinul Hunedoara-CFR Cluj din sferturile de finala ale Cupei Romaniei și au ascuns in ea materiale pirotehnice. Jandarmii, insa, le-au stricat planurile. Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Romane, marți, in jurul orei 15.00, in urma unei acțiuni desfașurate de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

