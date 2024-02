Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc in urma cu doua zile. Coliziunea a fost atat de puternica incat autocarul s-a rasturnat in afara carosabilului și mai multe persoane au fost grav ranite.Medicii Andreea și Cosmin Ursachescu, grav ranițiMedicii buzoeni Andreea și Cosmin Ursachescu trec prin momente cumplite dupa…

- O vacanța in Dubai s-a transformat intr-un coșmar pentru familia a doi medici romani din Buzau și cea unui alt medic, din Vaslui, dupa ce autocarul in care se aflau cu toții a fost izbit in plin de un camion.

- Elevii din 26 de județe din Romania, inclusiv din Argeș și din București, urmeaza sa intre in așa-numita „vacanța de schi”, o perioada mult asteptata de ei. Citește și: Carti aduse cu drona acasa Iata județele in care elevii vor intra in vacanța in perioada 19-25 februarie: Argeș, Bihor, Braila, București,…

- Anul scolar 2023-2024 pastreaza vacanta mobila din luna februarie, astfel ca elevii au o vacanta de o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 12 februarie – 3 martie 2024. Ministerul Educatiei a publicat harta vacantelor din februarie 2024 pentru…

- Intr-o țara care se straduiește sa se ridice de sub povara saraciei, corupția devine un obstacol insurmontabil in multe județe defavorizate. Este o realitate dureroasa, dar incontestabila, ca in unele dintre cele mai sarace regiuni ale țarii, șpaga este la loc de cinste, contopindu-se intr-o relație…

- Andra și Catalin Maruța demonstreaza pe zi ce trece ca formeaza unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz. In 2022 au sarbatorit 14 ani de casnicie și sunt cum nu se poate mai fericiți alaturi de cei doi copii ai lor. Recent, cei doi au plecat in Dubai, alaturi de fiul și fiica lor. […] The post…

- Romanul ținut ostatic de Hamas in Fașia Gaza a murit. Este vorba, mai exact, Tal Haimi care fi fost ucis de Hamas in același timp in care au fost uciși alți oameni rapiți din kibbutzul pe care il fondase strabunicul barbatului de la Buzau. Vestea morții sale a fost data familiei in cursul zilei de miercuri.…