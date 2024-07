GreenGroup inaugurează a treia fabrică de reciclare GreenWEEE și lansează o linie de reciclare a motoarelor electrice, o premieră în România GreenGroup, liderul de piața in reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) din Romania, a inaugurat astazi cea de-a treia fabrica de reciclare GreenWEEE in Buzau, alaturi de o linie de reciclare a motoarelor electrice, marcand o premiera naționala. Noua fabrica, situata pe platforma industriala Frasinu din Buzau, reprezinta o investiție de 15 milioane […] The post GreenGroup inaugureaza a treia fabrica de reciclare GreenWEEE și lanseaza o linie de reciclare a motoarelor electrice, o premiera in Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- GreenWEEE, parte din GreenGroup și unul dintre liderii de piața in reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice in Romania, inaugureaza a treia fabrica de reciclare a companiei, situata in Buzau, și o linie de reciclare pentru motoarele electrice, o premiera naționala, potrivit unui…

- Cea de-a treia fabrica GreenWEEE, cu o noua linie de reciclare a motoarelor electrice, a fost inaugurata in Buzau, dupa o investitie de 15 milioane de euro, se arata intr-un comunicat de presa al Green Group, transmis luni AGERPRES.

- GreenGroup inaugureaza la Buzau cea de-a treia fabrica GreenWEEE, divizia specializata in reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Grupul de firme Green Group este activ in domeniul reciclarii, fiind controlat din anul 2016 de fondul de investiții Abris Capital Partners. In 2023,…

