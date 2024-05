Sezonul estival ar putea fi prelungit. Vremea și vacanța de vară scurtă le strică planurile hotelierilor Vremea nefavorabila și vacanța de vara mai scurta perturba planurile hotelierilor. Aceștia susțin ca schimbarile din calendarul școlar, care intarzie vacanța mare a elevilor cu o saptamana, le vor cauza pierderi semnificative. Ministrul Turismului a declarat ca va lua masuri pentru a aborda aceste probleme. Speranțele pentru un inceput de sezon turistic in forța pe litoral s-au naruit din cauza vremii reci. Reporterul Observator, Andreea Filip, a relatat ca, deși suntem la jumatatea lunii mai, temperaturile pe litoral nu depașesc 15-16 grade Celsius, ceea ce face necesara purtarea unei geci. Vacanța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

