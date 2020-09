Mihaela Chiper Singura structura de poliție care performa in anchete de agresiuni sexuale cu victime copii este pusa pe butuci la nici un an de la inființare. Asta, in ciuda modalitaților de investigare implementate dupa modelul statelor vest-europene și a celor peste 50 de dosare cu autori necunoscuți rezolvate in doar 6 luni. Este […] The post Poliția Capitalei, ingenuncheata in fața pedofililor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .