Stiri pe aceeasi tema

- Un antrenor de inot al CS Dinamo, in varsta de 20 de ani, a fost reținut de Poliția Capitalei. Este acuzat ca ar fi violat o fetița in varsta de 7 ani. Pe 13 februarie 2024, Secția 6 de Poliție a fost sesizata de mama unei fetițe de 7 ani. Femeia a transmis ca fiica ei ar fi fost violata de instructorul…

- Mii de cartușe de la Brigada de Poliție cu Destinație Speciala (BPDS) „Fulger” a Ministerului de Interne au disparut in neant. Acest lucru a produs o stare de alerta la Chisinau. Disparitia a fost constatata marti de ofițeri BPDS care se pregateau sa mearga la trageri. In locul celor 3.200 de cartuse,…

- Inspectoratul General pentru Imigrari face o achiziție surpriza in prag de sarbatori. Instituția aflata in subordinea Ministerului de Interne iși cumpara telefoane de ultima generație, de peste 1.200 euro bucata, fara TVA. Conform jurnaliștilor de la Banii noștri, IGI a postat anunț de cumparare directa…

- O femeie de 35 de ani din Țandarei, Ialomița, și-a spalat nepoții cu tomoxan, un insecticid puternic pentru uzul animalelor. O fetița de 5 ani a murit, iar o alta de 10 ani și un baiețel de 1 an și 11 luni sunt internați la spital, in stare grava. Poliția Țandarei a fost sesizata de […] The post Bunica…

- Ministerul Afacerilor Interne se pare ca are grave probleme cu personalul, in ultima perioada. Imaginea sa este știrbita, aproape zilnic, de proprii angajați. Poliția Capitalei a ieșit cu un comunicat de presa prin care ne informeaza ca 2 polițiști au fost saltați joi de DIICOT, in urma unor percheziții…

- Poliția germana efectueaza percheziții la joi dimineața in patru regiuni diferite din Germania, la domiciliile unor membri și susținatori ai organizațiilor palestiniene Hamas și Samidoun, care sunt interzise in aceasta țara, a anunțat Ministerul de Interne intr-un comunicat citat de agenția AFP. „Continuam…

- Un barbat de 51 de ani a fost arestat preventiv dupa ce, timp de sapte ani, ar fi violat-o pe fiica partenerei sale, in varsta de 25 de ani, profitand de faptul ca aceasta era in imposibilitate de a se apara si de a-si exprima vointa, din cauza unor afectiuni medicale grave. Ancheta politistilor din…