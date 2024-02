Audierile in cazul de dopaj al Simonei Halep se incheie vineri, dupa trei zile in care au fost audiati martori, experti, dar si antrenorul Patrick Mouratoglou si fizioterapeuta Candice Gotier. In primele doua zile de audieri, Simona Halep a fost la tribunal in total 19 ore. Dupa audieri, Comisia TAS va delibera si va pregati […] The post Zi decisiva pentru cariera Simonei Halep. Ultima zi a audierilor la TAS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .