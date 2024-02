Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) confirma faptul ca audierea in cadrul arbitrajului privind procedurile de arbitraj a Simonei Halep impotriva Agentiei Internationale pentru Integritate in Tenis (ITIA) va avea loc de miercuri pana vineri, la sediul TAS din Lausanne, Elvetia.

