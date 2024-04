Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare pregatește prima Bursa a locurilor de munca din anul 2024, care va avea loc in data de 17 mai, incepand cu ora 9.00... The post ANGAJATORI ȘI ANGAJAȚI Bursa a locurilor de munca la Satu Mare first appeared on Informatia Zilei .

- Social 8,55%, rata șomajului in Teleorman / Ponderea cea mai mica o au șomerii cu studii universitare și postliceale aprilie 16, 2024 09:54 La sfarșitul lunii martie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Teleorman erau inregistrati 9452 șomeri (din care 3904 femei), rata…

- Luna martie debuteaza cu o scadere usoara a locurilor de munca disponibile in judet, iar conform Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt angajatorii au raportat 550 de job-uri vacante. Defalcat, mai usor este sa gasesti de lucru in zona Piatra Neamt care include si comunele limitrofe,…

- 4,67 % – rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM Hunedoara in luna ianuarie 2024 La sfarșitul lunii ianuarie 2024, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara erau inregistrați 7.275 șomeri (din care 3.977 femei), rata șomajului fiind de 4,67 %.…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj va organiza pe parcursul acestui an o serie de miniburse la sediul instituției. Minibursele vor avea loc la solicitarea agenților economici și in colaborare cu angajatorii. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj estimeaza…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Gorj inregistreaza un deficit major de personal. In momentul de fața, instituția care deservește intreg județul are numai 38 de salariați. Se face fața cu greu activitaților de zi cu zi și programelor naționale care trebuie sa fie implementate…

- Peste 500 de salariați ar urma sa se pensioneze, in baza Legii 197 din 2021, de la Complexul Energetic Oltenia, in acest an. Este actul normativ care a redus varsta de pensionare cu 13 ani la Complexul Energetic Oltenia pentru personalul care activeaza in producție. „Am mai purtat discuții cu cei de…

- Gorjenii care se afla in cautarea unui loc de munca au la dispozitie 63 de joburi puse la dispozitia lor prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj. Cele mai multe posturi vacante sunt pentru: croitori, agenti de turism,...