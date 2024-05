Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal pe Faleza Dunarii din Galați. Un motociclist și-a pierdut viața, dupa ce motocicleta pe care o conducea a intrat in coliziune cu o mașina. Motociclistul care a decedat era polițist la trupele speciale ale IPJ Galați și se afla in timpul liber

- Un incident grav a avut loc in localitatea Sura Mica din Sibiu, unde un polițist a fost victima unui accident rutier in timp ce desfașura un control in trafic. Potrivit informațiilor preliminare, agentul se afla in exercitarea atribuțiilor sale cand a fos

- Un barbat de 50 de ani din Rosiorii de Vede, care a refuzat sa opreasca masina la semnalele politistilor, fugind de acestia, a murit, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a intrat cu vehiculul intr-un stalp. ”In ziua de 10 aprilie a.c., in jurul orei 02:20, o patrula de politie din cadrul Politiei…

- Un accident mortal s-a produs, in urma cu cateva ore, in Valcea. Un barbat a murit, dupa ce a fost calcat de tren. Acesta a vrut sa traverseze calea ferata neregulamentar, iar gestul teribilist l-a costat viața. Medicii nu au mai putut sa ii salveze viața.

- Un accident cu final tragic s-a produs, astazi, in satul Baurci din Gagauzia. Un barbat a murit pe loc, dupa ce mașina pe care o conducea s-a tamponat cu un alt automobil, informeaza Gagauzinfo.md .

- In aceasta dimineața, pe DN 24A, in județul Vaslui, un tanar de 29 de ani s-a rasturnat cu mașina, in afara parții carosabile. Impactul a fost atat de puternic, incat trupul sau a fost aruncat 25 de metri, pe un camp. Medicii sosiți la fața locului nu au putut face nimic pentru a-i salva viața.

- Un polițist din Galați a fost lovit cu mașina de un șofer care a refuzat sa se legitimeze. Agentul a fost transportat de urgența la spital pentru a primi ajutor din partea medicilor. In ce stare se afla in urma impactului.

- Accident tragic la Singerei. Un șofer de 61 de ani a decedat dupa ce a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit de un copac. Barbatul s-a stins in timp ce medicii ii acordau primul ajutor medical.