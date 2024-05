Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire cutremuratoare intr-o locuința din Baia Mare. Politistii au mers la fata locului, la fel și pompierii și cei de la SMURD. Oamenii legii din Baia Mare au facut o descoperire macabra intr-un apartament din oraș. Totul, dupa ce o patrula a Politiei Locale din municipiu, care se afla pe Bulevardul…

- Anchetatorii au stabilit ca studenta gasita moarta intr-un apartament din Timisoara a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit. Politistii au si un suspect, iubitul fetei, student si el la Medicina, la fel ca ea. Potrivit anchetatorilor, tanara ucisa avea 21 de ani, era din Baia de Arama si a murit…

- Cercetata pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Duminica, 17 martie a.c., la ora 11.34, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Nușfalau au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat de 67 de ani, din municipiul Timișoara, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a patruns in incinta…

- Angajatul unei primarii din Timiș este acuzat ca si-ar fi insusit bani din impozitele cetatenilor, indemnizații platite unor asistenți personali care nu se mai afla in mod legal in plata sau catre persoane decedate. Momentan, prejudiciul nu a fost facut public, scrie News.ro. Barbatul lucreaza ca funcționar…

- Polițiștii locali, aflați in patrulare in zona centrala a orașului, au fost direcționați de dispeceratul instituției, in seara zilei de sambata, in jurul orei 19.00, catre Parcul Justiției unde s-a semnalat faptul ca o persoana sustrage material dendrofloricol. La fața locului au depistat un barbat…

- Marti, 27 februarie, polițiștii timișoreni au fost sesizați prin apel 112, de catre un participant la trafic cu privire la faptul ca pe strada Avram Imbroane ar fi observat un conducator auto care s-ar fi deplasat pe contrasens, circuland haotic. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș impreuna…

- Un biciclist a fost ranit grav joi seara, dupa ce a fost lovit de un autoturism la Polovragi, in județul Gorj. In zona a ajuns un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Gorj. Cel mai probabil victima va fi transportata la spital. Polițiștii prezenți la fața locului efectueaza cercetari…

- Un student de 19 ani din Republica Moldova si-a pierdut viața in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce s-a inecat in raul Bega. Baiatul iși serbase ziua de naștere cu doar o zi inainte. Pompierii au fost solicitati sa intervina in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce un om a fost vazut intrand…