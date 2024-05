Stiri pe aceeasi tema

- O masina care circula cu viteza mare s-a izbit sambata de unul din grilajele din perimetrul de securitate din jurul Casei Albe la Washington, iar soferul a decedat, fara ca incidentul sa fi constituit o amenintare pentru securitate, au anuntat serviciile secrete americane, citate de AFP, potrivit Agerpres.

- Tragedie, joi dupa-amiaza, pe o șosea din Argeș. Doi adolescenți, de 19 și 16 ani, au murit pe loc, dupa ce mașina in care se aflau a doborat un stalp electric și s-a rasturnat apoi intr-un șanț. In autoturism se aflau in total 4 tineri, verișori, iar șoferul iși luase permisul de conducere abia pe…

- In aceasta dupa-amiaza, la Lipova a avut loc un accident de circulație. Șoferul unui autoturism, un barbat de 74 de ani din Barzava a intrat cu mașina direct intr-un TIR. In urma impactului, șoferul a murit. „La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 14:30, un barbat de 74 de ani, din Barzava, in […]…

- Un șofer a ajuns cu mașina in gardul viu al unui bloc din cartierul Gheorgheni. Acesta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a ieșit de pe carosabil și…. și-a facut singur un loc de parcare! Șoferul din Maramureș a ratat drumul pe strada Unirii și a trecut prin gardul metalic. Mașina a…

- Potrivit IPJ Braila, politistii au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DJ 211D a avut loc un accident rutier. ”Din primele cercetari a reiesit ca un tanar de 23 de ani, din comuna Rosiori, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 211D, dinspre satul Rosiori, la intrarea in localitatea…

- Șoferul unei camionete a murit, joi, pe DN 66, pe porțiunea de drum de la ieșirea din Hațeg, spre Calan, dupa ce a intrat cu mașina intr-un camion. Circulația pe DN 66 este blocata pe acea porțiune de drum.