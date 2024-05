Stiri pe aceeasi tema

- Alejandro Garnacho și Kobbie Mainoo au inscris golurile victoriei lui Manchester United in finala Cupei Angliei cu marea rivala Manchester City (2-1). Cotata cu a doua șansa in finala Cupei Angliei, cu campioana Manchester City, Manchester United a reușit o partida mare pe Wembley și și-a adjudecat…

- Manchester City - Manchester United, meci contand pentru finala editiei 2023-2024 din Cupa Angliei, este programat, sambata, 25 mai, de la ora 17:00, pe Wembley din Londra, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- Manchester City și Manchester United se intalnesc sambata, de la ora 17:00, in fața unui Wembley plin pentru penultimul meci al sezonului in fotbalul englez. Finala Cupei Angliei ii ofera lui Pep Guardiola șansa de a face dubla și ii da oportunitatea lui Ten Hag sa ștearga impresia slaba lasata intr-o…

- Manchester United s-a calificat in finala Cupei Angliei, dupa 3-3 in 120 de minute și 4-2 dupa penalty-uri cu Coventry, formație din Championship. Manchester City - Manchester United, finala Cupei Angliei, are loc pe 25 mai Semifinala de pe Wembley a oferit o doza de dramatism neașteptata. United a…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, sustine ca Erling Haaland este cel mai bun atacant din lume si il apara pe norvegian de criticile lansate de Roy Keane, fostul capitan al lui Manchester United. Haaland, autor a 36 de goluri in sezonul trecut, nu mai are acelasi impact…

- Erlinga Haaland, mașina de goluri a lui Manchester City, ia pranzul, o data pe saptamana, la un restaurant italian din Salford. S-a aflat „secretul” eficacitații ieșite din comun a lui Erling Haaland la Manchester United! Este vorba despre un preparat pe care-l servește o data pe saptamana la restaurantul…

- Antrenorul Pep Guardiola (53 de ani) considera ca extrema dreapta Phil Foden este cel mai bun jucator din Premier League. Manchester City a invins-o pe Manchester United, scor 3-1, in runda #27 din Premier League și s-a apropiat la un singur punct de primul loc, ocupat de Liverpool. „Cetațenii” au fost…

- Manchester City - Manchester United, meci contand pentru etapa a 27-a din campionatul Angliei, este programat, duminica, 3 martie, de la ora 17:30, pe Etihad Stadium, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.