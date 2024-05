Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a ”intrat in cartile de istorie” cu al patrulea titlu consecutiv de campioana a Angliei la fotbal, a afirmat, duminica, mijlocasul ofensiv Phil Foden, care, la varsta de 23 de ani, numara sase titluri in Premier League, informeaza AFP. „Este dificil sa spui cuvinte potrivite pentru ce…

- Josko Gvardiol (22 de ani), stoperul cumparat de Manchester City cu 90 de milioane de euro, a fost mutat pe managerul spaniol pe flancul stang al defensivei și are cinci goluri marcate in ultimele șapte evoluții pentru „cetațeni”. La cel mai recent meci, 4-0 cu Everton, internaționalul croat a reușit…

- Pep Guardiola, managerul lui Manchester United, considera ca rivalii echipei sale in lupta pentru titlu, Arsenal și Liverpool, ”sunt incredibili”.Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, considera ca lupta pentru titlu in Premier League se duce pana in ultimul moment.

- Manchester United s-a calificat in finala Cupei Angliei, dupa 3-3 in 120 de minute și 4-2 dupa penalty-uri cu Coventry, formație din Championship. Manchester City - Manchester United, finala Cupei Angliei, are loc pe 25 mai Semifinala de pe Wembley a oferit o doza de dramatism neașteptata. United a…

- Premier GSP revine astazi, ora 14:00, cu o ediție dedicata semifinalelor Cupei Angliei, etapei 34 de campionat și a rezultatelor inregistrate de formațiile din Insula in cupele europene. Etapa trecuta, Manchester City le-a depașit pe Arsenal și Liverpool, ambele invinse pe teren propriu. Cu formația…

- Pep Guardiola s-a declarat satisfacut dupa remiza spectaculoasa obținuta de Manchester City pe terenul Realului (3-3, manșa tur din sferturile Champions League) și spera ca publicul sa puna o presiune mare pe trupa lui Carlo Ancelotti la retur. Tehnicianul iberic a avut și un motiv de nemulțumire atunci…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, sustine ca Erling Haaland este cel mai bun atacant din lume si il apara pe norvegian de criticile lansate de Roy Keane, fostul capitan al lui Manchester United. Haaland, autor a 36 de goluri in sezonul trecut, nu mai are acelasi impact…

- Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, i-a luat marti apararea atacantului sau Erling Haaland, criticat de fostul capitan al lui Manchester United, Roy Keane, dupa remiza de duminica cu Arsenal (0-0), scrie news.ro .