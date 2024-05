Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor a murit și 47 sunt prinși sub daramaturi, in Africa de Sud, dupa ce mall-ul la care lucrau s-a prabușit. Inca 22 de persoane au fost grav ranite. Tragedia a avut loc intr-un oraș de pe coasta sud-africana, la peste 400 de kilometri est de Cape Town. Centrul comercial aflat in construcție…

- In ultimii ani, Iașiul a devenit un punct de atracție extrem de important pentru turiști. Oameni din toate colțurile Romaniei dar și din alte țari ajung in capitala Moldovei și raman impresionați de frumusețile orașului

- O adunare organizata in centrul Londrei pentru a celebra Ziua Sfantului Gheorghe, patronul spiritual al Angliei, s-a transformat in violența in urma unei incaierari cu polițiștii metropolitani, care au facut si sase arestari.

- Centrul de Excelenta pentru Securitate Cibernetica Maritima al UMC organizeaza sub egida Colegiului European de Securitate si Aparare primul Curs de Securitate Cibernetica in Domeniul Maritim al Uniunii Europene, potrivit unui comunicat al Universitatii Maritime Constanta Evenimentul va avea loc in…

- Oameni de stiinta considera ca musculitele de fructe ar putea opri dezvoltarea tumorilor cerebrale, relateaza dpa, preluata de Agerpres. Experti de la Centrul de Excelenta de Cercetare a Tumorilor Cerebrale de la Universitatea din Plymouth, sud-vestul Angliei, au reusit identificarea si examinarea celulelor…

- Oameni de stiinta considera ca musculitele de fructe ar putea opri dezvoltarea tumorilor cerebrale, relateaza dpa. Experti de la Centrul de Excelenta de Cercetare a Tumorilor Cerebrale de la Universitatea din Plymouth, sud-vestul Angliei, au reusit identificarea si examinarea celulelor aflate in primele…

- Umila musculița de fructe ajuta oamenii de știința sa gaseasca un leac pentru tumorile cerebrale. Folosind ca model Drosophila, cercetatorii au reușit sa identifice și sa examineze celulele in stadiile inițiale ale formarii tumorilor in interiorul creierului.

- Oameni de stiinta considera ca musculitele de fructe ar putea opri dezvoltarea tumorilor cerebrale, relateaza dpa. Experti de la Centrul de Excelenta de Cercetare a Tumorilor Cerebrale de la Universitatea din Plymouth, sud-vestul Angliei, au reusit identificarea si examinarea celulelor aflate in primele…