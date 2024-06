Alimentul care s-a scumpit din calea-afară în ultimii 3 ani. Costurile au ajuns la 11.000 de dolari pe tonă Un aliment folosit ca ingredient la prepararea diverselor produse de pe rafturile supermarketurilor sau in bucataria proprie a ajuns la un pret exorbitant. Preturile pentru cacao au devenit de trei ori mai mari in ultimul an. Recolta mai slaba decat asteptarile In ultimii ani, pretul pentru cacao s-a situat la aproximativ 2.500 de dolari pe […] The post Alimentul care s-a scumpit din calea-afara in ultimii 3 ani. Costurile au ajuns la 11.000 de dolari pe tona first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

