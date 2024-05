Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi (59 de ani) a facut un meci ca in vremurile sale de glorie in victoria Generației de Aur impotriva legendelor antrenate de Jose Mourinho (3-2 dupa 0-2). Regele fotbalului romanesc a dat gol, a oferit pasa decisiva și a creat ocazia din care s-a marcat celalalt gol. ...

- Generația de Aur s-a ridicat la inalțimea așteptarilor la meciul impotriva Legendelor Lumii. Hagi & co. i-au incantat pe cei peste 50.000 de suporteri prezenți pe Arena Naționala. Gazeta Sporturilor va prezinta 10 lucruri care nu s-au vazut la televizor. Cele 10 lucruri remarcate de Gazeta Sporturilor…

- Nicolae Ciuca a fost in tribune la ultimul meci al Generației de Aur de pe Arena Naționala, sambata seara. Președintele Partidului Național Liberal a postat un selfie cu spectacolul suporterilor din tribune și a transmis un mesaj urmaritorilor sai de pe Facebook: "Spectacol pe Arena Naționala, la meciul…

- Meciul de adio al Generatiei de Aur a fotbalului romanesc se joaca astazi, 25 mai 2024, de la ora 20.30, pe Arena Nationala din Bucuresti, contra formatiei starurilor mondiale, World Stars.Ultima reprezentatie pe teren a jucatorilor care au facut istorie pentru Romania, in frunte cu Gheorghe Hagi, este…

- La licitatia caritabila in care s au achizitionat tricouri ale celor care vor evolua astazi, 25 mai 2024, in meciul Generatia Aur ndash; World Stars, cel mai mult a valorat tricoul lui Gheorghe Hagi, liderul Generatiei de Aur si actualul manager tehnic al Farului Constanta.Potrivit gsp.ro, tricoul a…

- „Generația de Aur”, care a ajuns in sferturile Campionatului Mondial de fotbal din 1994 organizat in SUA, iși ia adio de la romani, in aceasta seara. Meciul are loc pe Arena Naționala de la ora 20.30. Partida din aceasta seara a suscitat un interes enorm, biletele fiind vandute de cateva saptamani.…

- Meciul de retragere al Generației de Aur, care este programat azi, 25 mai, de la 20:30. Se anunța un adevarat spectacol pe Arena Naționala. Azi, fanii au ocazia sa-i vada din nou pe foștii mari jucatori ai Romaniei. Generația de Aur are parte de un meci de retragere, in fața a peste 50.000 de fani.…

- Simona Halep se intoarce in circuitul WTA la Miami, acolo unde o va intalni in primul tur pe spaniola Paula Badosa, loc 80 mondial. Meciul va avea loc marți, 19 martie 2024. Simona Halep, 32 de ani, a mai jucat de doua ori impotriva spaniolei, obținand de ambele dați victoria. De altfel, Badosa n-a…