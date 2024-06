Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, printre care un pieton, și-au pierdut viața dupa ce motocicleta a lovit un pieton care traversa strada neregulamentar și apoi a intrat intr-un cap de pod.Motociclistul care și-a pierdut viața este Paul Lucian Ionașcu. Barbatul, in varsta de 44 de ani, candidase din partea AUR la Primaria…

- Trei persoane au murti, luni, in judetul Iasi, dupa ce un motoscuter a intrat intr-un cap de pod si a lovit si un pieton.”Accident rutier in localitatea Scheia, comuna Al. I. Cuza, motoscuter intrat intr-un cap de pod”, a transmis, luni, ISU Iasi.

- Tragedie in Italia. Jean Daniel Pession, in varsta de 28 de ani, component al echipei de Cupa Mondiala a Italiei, specializat in schi viteza, a murit alaturi de prietena sa, intr-un accident pe munte. Cei doi au cazut de la peste 600 de metri, scrie observatornews.ro .

- Vineri, 17 mai, la Ciuperceni a avut loc un tragic accident de circulație, soldat cu moartea unei fetițe de 3 ani. In accident au fost implicate 3 autoturisme. The post JUDEȚUL SATU MARE Accident teribil la Ciuperceni. O fetița de 3 ani și-a pierdut viața first appeared on Informatia Zilei .

- Un barbat de 58 de ani a decedat, iar alte patru persoane, intre care si doi copii, au ajuns la spital, vineri seara, in urma coliziunii a trei autoturisme pe principala artera de circulatie din municipiul Ramnicu Valcea.

- Trei intervenții de prelevare din București, Baia Mare și Iași au salvat 9 oameni aflați in suferința au primit o noua sansa prin transplant de ficat, rinichi si plamani. Doi pacienți din Cluj au primit o noua șansa la viața.

- Un accident rutier cumplit a avut loc, luni dupa-amiaza, 25 martie 2023, in Iași. Doua persoane, soț și soție, și-au pierdut viața, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un camion.

- Un tanar din Iași a reușit sa stoarca 5.500 de euro și 2.000 de lei de la o batrana, dupa ce s-ar fi dat drept medic și a pacalit-o ca nepotul ei, care ar fi suferit un accident rutier grav, are nevoie urgenta de acești bani, fiindu-i pusa in pericol viața. Barbatul nu este la prima fapta, astfel ca…