- Premierul Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca sunt prezenți la meciul de fotbal Generația de Aur – Legendele Lumii, meciul de adio al fotbaliștilor care au scris istorie pentru Romania la Campionatul Mondial din 1994.

- Cu ocazia ultimului meci jucat de Generația de Aur, sambata, pe Arena Naționala de la ora 20:30, toate tricourile purtate de jucatorii celor doua echipe din acest duel, inclusiv cel al antrenorului Jose Mourinho, cu autografe, vor fi scoase la licitație. Sunt 49 de loturi in total, atat cele ale fotbaliștilor…

- Sambata, pe 25 mai, Arena Naționala va gazdui un meci-eveniment: partida de adio a Generației de Aur, cu Hagi, Popescu, Petrescu sau Ilie Dumitrescu pentru ultima data impreuna pe teren. S-au vandut peste 54.000 de bilete, ceea ce inseamna ca vom avea un nou record istoric al stadionului. Pana la startul…

