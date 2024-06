Stiri pe aceeasi tema

- Peste 760 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate doar in ultima saptamana, a anuntat marti Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Un copil nevaccinat, de numai 10 luni, a murit, dupa ce a luat virusul rujeolei de la sora lui, de 13 ani. Numarul deceselor cauzate de rujeola a ajuns la…

- Luni, 10 iunie, intre orele 9-14 se va intrerupe alimentarea cu apa in localitatea Recaș pentru lucrari de mentenanța la Stația de Tratare. In perioada 10-14 iunie, zilnic intre orele 9-15, in Giarmata se va opri furnizarea apei pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție. Lucrarile de spalare…

- Din cauza unui accident in județul Timiș, pe autostrada A1 (km 495+700 Giarmata), pe sensul de mers spre Lugoj, se circula doar pe banda 2... The post Accident pe autostrada, in zona Giarmata. Se circula doar pe banda 2 appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Lansarea carții „Jocuri populare din județul Botoșani”, la Saveni Atelierul de cunoaștere a jocurilor populare din județul Botoșani și Lansarea carții „Jocuri populare din județul Botoșani”, autor maestrul-coregraf Mihai Chelarescu, va fi organizat pe parcursul a doua zile in cadrul festivalului SMS-Seri…

- Membrii Romanian Chamber Orchestra String Quartet vor susține un turneu in județul Timiș, spectacolele urmand sa se desfașoare la Timișoara (6 iunie – Sala multifuncționala a Consiliului Județean Timiș), Faget (7 iunie, ora 13 – Liceul Teoretic „Traian Vuia”), Lugoj (7 iunie, ora 19 – Sinagoga Neologa…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat, joi, ca lasa bucuros cea de-a treia functie in statul roman, pentru a candida la prima functie din judetul Timis, aceea de presedinte al Consiliului Judetean. Simonis a vorbit despre importanta investitiilor in judetul Timis,…

- „Sportul pentru toți”, proiect marca FCI – bani pentru terenurile de sport! Fundația Comunitara Iași lanseaza astazi, 22.04.2024, un program nou! Școlile și asociațiile de parinți pot aplica pentru a reamenaja terenurile de sport din școlile sau liceele din municipiul Iasi. Ilinca Pavel, manager de…

- ACUM sunt in desfașurare primele percheziții in Capitala, la un posibil suspect in cazul femeii tranșate, al carui cadavru a fost descoperit pe un camp in vecinatatea A1, in județul Dambovița. Șocanta descoperire a fost facuta vineri, 5 aprilie, in proximitatea bretelei de ieșire de pe autostrada…