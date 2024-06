Stiri pe aceeasi tema

- Alarma aeriane a sunat in municipiul Chongqing, miercuri, la ora 10:30, pentru a comemora compatrioți uciși in bombardamentele din timpul Razboiului de Agresiune japoneza. O serie de activitați de comemorare au fost organizate in locurile afectate de bombardamente. In perioada 1938-1943, armata japoneza…

- Fostul director al CIA David Petraeus e de parere ca o victorie a Ucrainei in fata Rusiei ar presupune recastigarea teritoriilor pierdute incepand cu anul 2014, iar acest lucru depinde in primul rand de ajutorul oferit de Statele Unite. David Petraeus si-a lansat, miercuri, la Universitatea Nationala…

- Tribunalul militar al districtului 2 de Est din Novosibirsk l-a condamnat pe Ilia Baburin, in varsta de 24 de ani, la 25 de ani intr-o colonie de maxima securitate. Aceasta este cea mai severa sentința in cazurile de incendiere a birourilor militare de inregistrare și inrolare din Rusia, chiar daca…

- De la inceputul razboiului cu Rusia, barbatii intre 18 si 60 ani au interdictie de iesire din Ucraina. Cu toate astea, zilnic, ucrainenii incorporabili sunt prinși la frontiere, incercand sa fuga din calea razboiului. Așa a vrut și un tanar care s-a deghizat in femeie, fiind prins la granița cu Romania:…

- Institutul Francez impreuna cu JazzUpdates prezinta concertul „Yoqal” – Sarah Murcia, contrabas și Kamilya Jubran, oud și voce – un dialog al cuvintelor și al sunetelor, care va avea loc la Cinema Victoria, in 24 aprilie, de la ora 19:30. Punctele de convergența intre limbajul muzicii arabe tradiționale…

- Liderii Uniunii Europene și multe țari ale comunitații sunt cuprinse de psihoza razboiului, transformand conflictul din Ucraina intr-o chestiune personala, iar rezultatul acesteia ar putea fi trimiterea trupelor occidentale acolo, a declarat ministrul de externe și al relațiilor economice externe al…

- Papa Francisc a cerut miercuri sa se depuna "toate eforturile de negociere" pentru a pune capat "ororii razboiului" din Gaza si Ucraina, la zece zile dupa declaratia sa controversata prin care a cerut Kievului "sa ridice un steag alb", potrivit AFP.