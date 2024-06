Stiri pe aceeasi tema

- Barbat cu comportament confuz, ziua in amiaza-mare in parc. Ce au descoperit polițiștii timișoreni. Polițiștii locali aflați in patrulare in zona Soarelui au depistat astazi, in jurul orei 11, un barbat care statea pe o banca, in Parcul Padurice, și consuma alcool, dupa care s-a pus sa doarma.

- Un barbat de 46 de ani, din orașul Draganești-Olt, este cercetat pensl dupa ce a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,32 mg/l alcool pur in aerul expirat. Aseara, polițiștii din Draganești-Olt au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe strada Dudeșt. Intrucat…

- Un barbat din Timișoara a fost retinut, pentru 24 de ore, de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, dupa ce polițiștii au gasit asupra lui un pistol deținut ilegal, fiind banuit ca intenționa sa il vanda. Oamenii legii l-au prins in holul unui hotel.

- Politistii locali din Timisoara au patrulat parcurile si pietele din oras pentru a depista persoanele care au profitat de imbunatatirea vremii intr-un mod ilega, consumand alcool pe domeniul public. 133 de persoane au fost sanctionate in ultimele 30 de zile. „Astfel, și in aceasta perioada, incalzirea…

- Un șofer in varsta de 32 de ani a dat dovada de lașitate dupa ce a provocat un accident rutier in Utvin și a fugit de la fața locului. A ranit doi tineri, pasageri in mașina lui, insa la scurt timp, a revenit la locul accidentului, ridicand autoturismul și modificand locul faptei.

- Un tanar in varsta de 28 de ani, condamnat de Tribunalul Cluj la opt ani și jumatate de inchisoare pentru tentativa de omor, dar care se sustragea pedepsei, a fost prins de polițiștii hunedoreni in trenul Iași – Timișoara. „La data de 18 mai, in jurul orei 19:00, polițiștii din cadrul SJPT Hunedoara,…

- Politistii locali din Timisoara au prins in weekend un barbat care incerca sa fure un transpalet pe care l-a luat din spatele scenei din Piata Libertatii de la Targul de Pasti. „Polițiștii locali aflați in patrulare in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 01.00, in zona centrala a municipiului,…

- Un barbat care a dat mai multe spargeri in prima zi a acestei saptamani a fost prins de polițiștii din Gurahonț, județul Arad. „La data de 1 aprilie, polițiștii Secției 10 Rurala Gurahonț au fost sesizați despre faptul ca, o persoana necunoscuta, ar fi spart cu o piatra geamul unui magazin alimentar…