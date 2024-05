Motive pentru care trebuie să consumi mai des ardei iute Știai ca ardeiul iute are multiple beneficii pentru sanatate? Deși este ocolit de multe persoane, acest ingredient magic nu ar trebui sa lipseasca din meniu. Desigur, in cantitați moderate, in funcție de gradul de iuțeala și de gusturile tale. Iata care sint motivele pentru care ar trebui sa consumi mai des ardei iute: 1. Este un puternic analgezic – ardeii iuți conțin capsaicina, o subst Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

