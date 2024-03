Stiri pe aceeasi tema

- Postul Paștelui este cel mai mare post de peste an, iar pe langa zilele de rugaciune, mers la biserica și sufletul deschis la fapte bune pe care oamenii trebuie sa il aiba in aceasta perioada, postul inseamna și abținerea de la anumite alimente pe toata perioada de 40 de zile. Creștinii ortodocși se…

- Cum sa iți pregatești organismul pentru Postul Paștelui. Alimentele pe care ar trebui sa le consumi in cele 40 de zilePostul Paștelui va incepe in doar cateva zile, astfel ca cei care doresc sa renunțe provizoriu in scop religios la tot ce inseamna alimente de origine animala ar face bine sa se pregateasca…

- Biroul Național de Statistica (BNS) informeaza ca, prețurile medii de consum in februarie 2024 s-au majorat fața de luna ianuarie 2024 cu circa 0,7%, decembrie 2023 cu circa 1,5%, iar in luna februarie 2023 (in ultimele 12 luni) cu 4,3%.

- Lucratorii dintr-o piața din Targu Jiu spun ca marfa lor dispare. Aceștia sunt revoltați pentru ca le sunt asigurate tarabele, insa doar pe hartie.Nimeni nu raspunde strigatului disperat al vanzatorilor a caror marfa a fost furata. Oamenii au ajuns la capatul rabdarii și considera o bataie de joc…

- Aproape doua treimi din fructe (73,1%) si aproape jumatate din legume (45,8%) neecologice contineau cel putin un reziduu de pesticide in perioada 2017-2021, potrivit unui studiu realizat de Generations futures publicat joi, la mai putin de o luna de la anuntarea intreruperii planului Ecophyto in Franta,…

- Cu toții știm ca legumele sunt foarte bune pentru sanatatea noastra și pentru buna funcționare a organismului. Ginsengul este una dintre acestea. Chiar daca nu este consumata regulat de majoritatea romanilor, are beneficii uimitoare. Beneficiile consumului de ginseng Ginseng este un supliment pe baza…

- Fructele și legumele cultivate in gradinile urbane, care sunt adesea prezentate ca fiind mai sanatoase și mai durabile, sunt adesea mai mari producatoare de dioxid de carbon decat alimentele cultivate in mod convențional, potrivit unei cercetari publicate in Nature Cities, care evidențiaza culturile…

- Acest articol iși propune sa ofere un ghid util despre mancarurile sațioase și sanatoase cu calorii reduse care va pot ajuta sa va atingeți obiectivele de nutriție și sa va simțiți plini de energie.1. Legumele cu frunze verzi:Legumele cu frunze verzi, cum ar fi spanacul, kale-ul și salata, sunt bogate…