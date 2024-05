Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 8 ani a fost ranit la mana de un urs in localitatea Albești, județul Argeș. Animalul a atacat copilul sambata cand se afla in mașina, atunci cand minorul a incercat sa hraneasca animalul.

- Un copil de 8 ani are rani la o mana, dupa ce a fost atacat de un urs, sambata, in localitatea Albești, județul Argeș, anunța IPJ Argeș.”In timp ce se afla pe raza localitații Albești, un minor de 8 ani a fost atacat de un urs, in momentul in care a incercat sa il hraneasca, din interiorul autoturismuluiMinorul…

- Un baiat de opt ani a fost ranit, sambata, in timp ce incerca sa hraneasca un urs, din masina, dupa ce familia sa a vazut animalul pe marginea unui drum din judetul Arges, in zona barajului Vidraru. Copilul a fost zgariat de animal la una dintre maini, relateaza News.ro.Incidentul s-a produs in comuna…

- Un baiat de opt ani a fost ranit, sambata, in timp ce incerca sa hraneasca un urs pe care familia sa l-a vazut pe marginea unui drum din judetul Arges, in zona barajului Vidraru. Copilul a fost zgariat de animal la una dintre maini, potrivit news.ro

- Tragedie in comunitatea rurala din Campolongo, provincia Salerno. Un copil de 13 luni, Francesco Pio D’Amaro, a fost atacat și ucis de doi caini pitbull, in propria curte. Incidentul a avut loc luni dimineața, cand micuțul se afla in brațele unchiului sau

- Un nou tip de localizare cu acuratete crescuta a apelurilor la 112 Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care aproba OUG privind unele masuri in domeniul Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta. Este vorba despre un nou tip de localizare cu acuratete crescuta a apelurilor…

- Un alt lider local PNL a trecut la PSD Argeș! Președintele PNL Corbeni, Nicolae Miron, și președintele PRO Romania Corbeni, Motoc Neagoe, au trecut la PSD! Cei doi s-au alaturat echipei primarului Nicolae Dinica, dorind in acest fel sa se implice și sa susțina proiectele de modernizare și dezvoltare…

- Un piteștean a castigat marele premiu la tragerea Loto 6/49 de duminica, in valoare de 7,32 mil. euro S-a castigat marele premiu la tragerea Loto 6/49 de duminica, 25 februarie, in valoare de 36.450.832,24 lei (peste 7,32 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 03-029 din Pitesti,…