Un cîine vagabond a atacat un copil pe teritoriul unei grădinițe Un ciine maidanez a atacat un barbat și un copil. Incidentul șocant a avut loc pe teritoriul gradiniței nr. 142 din sectorul Botanica al capitalei. Victimele au fost mușcate și au suferit mai multe leziuni, avind nevoie de ingrijiri medicale, relateaza Noi.md. In urma unei solicitari din partea administrației gradiniței, echipele de intervenție in regim de urgența s-au deplasat la fața locul Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

