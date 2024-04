Spital de stat cu programari online, rezultate venite pe e-mailul personal, acces la dosarul medical și alerte și notificari pentru pacienți. Pentru Oltenia, in acest moment, un astfel de tablou pare de domeniul fantasticului. Insa reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Craiova spun ca in viitorul nu foarte indepartat toate aceste lucruri ar trebui sa devina realitate prin implementarea unui proiect de digitalizare, finanțat prin fonduri europene. Proiectul a fost aprobat și unitatea medicala așteapta semnarea contractului pentru a demara investiția, care are o valoare de…