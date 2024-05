Stiri pe aceeasi tema

- Realizare majora in lumea religioasa. Romania va avea un nou sfant, care va fi canonizat chiar anul urmator. Acesta a avut o viața dreapta, a schimbat destinele multora și a oferit mare ajutor cand era la Manastirea Sihastria, motiv pentru care BOR a decis sa il puna in lumea celor drepți. Romania va…

- Urmatorul sfant al Romaniei, propus pentru canonizare in 2025. „Stia sa ii faca pe toți sa iși gaseasca pacea sufletului” Parintele Paisie Olaru de la Sihastria este unul dintre acei oameni ai bisericii care a schimbat destinul multor oameni. Cei care au batut drumul Sihastriei au gasit intotdeauna…

- El este urmatorul sfant al Romaniei: Este propus pentru canonizare anul viitorEste unul dintre acei oameni ai bisericii care a schimbat destinul multora, iar canonizarea sa de catre BOR este asteptata anul viitor.Parintele Paisie Olaru de la Sihastria este unul dintre acei oameni ai bisericii…

- Preturile la gaz si curent vor fi plafonate pana in primavara anului viitor, anunța premierul Marcel Ciolacu. Coalitia de guvernare a stabilit deja mai multe masuri pe care le va aproba pana la finalul anului: va sustine cu 150 de milioane de lei programul de fertilizare in vitro, va indexa cu rata…

- Xavi Hernandez, 44 de ani, a anunțat pe 27 ianuarie ca demisioneaza la finele sezonului. Președintele Joan Laporta spera sa-l convinga sa ramana antrenorul Barcelonei pana in 2025, la sfarșitul contractului, dar tehnicianul nu va mai da inapoi. Miercuri, cotidianul spaniol Sport dezvaluia planul lui…

- In acest an școlar, Centrul Județean de Excelența Alba ofera elevilor interesați de performanța școlara, posibilitatea de a se pregati la 21 de discipline, cu predare in limba romana sau maghiara. Pentru anul școlar viitor CJEx Alba dorește sa lanseze noi oportunitați de studiu, fapt pentru care a demarat…

- Daca nu anul acesta, atunci anul viitor creșterea economiei ungare ar putea fi mai dinamica, potrivit previziunilor economice de iarna ale Comisiei Europene pentru Ungaria. In spatele perspectivelor interne favorabile, trebuie cautate, in primul rand, marile investiții in curs de derulare. Intre timp,…

- Cetatea medievala Deva a fost martora unor transformari remarcabile in ultimul deceniu, iar in primavara anului 2024 se pregatește sa iși deschida porțile vizitatorilor, intr-o noua infațișare și cu o oferta extinsa de servicii. Proiectul de restaurare, demarat acum mai bine de zece ani, a inregistrat…