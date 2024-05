Cele două orașe mari din Europa unde copiii sub 18 ani nu au voie să iasă afară după ora 23.00 In doua orașe mari din Europa, copiii sub 18 ani nu au voie sa iasa din casa dupa ora 23.00. Unde se afla acestea. Minorii nu mai au voie sa iasa singuri din casa dupa ora 23. Daca vor fi prinși de polițiști pe strada, vor fi duși imediat la parinți, care vor fi amendați cu 150 de euro. Masura a starnit un val de reacții acide. Unde se aplica insa? Regula noua a fost pusa in aplicare pentru copiii sub 13 ani in doua mari orașe din Europa, situate in sudul Franței. Primarii oraselor Nisa și Beziers insista ca noul regulament este menit sa reduca infracționalitatea in randul minorilor. „52% din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

